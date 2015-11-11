全球金融：EBRD将中国加入该行的计划提交各成员国政府批准

中国将向EBRD出资，而非从EBRD获得投资。但EBRD已经计划在哈萨克斯坦等国实施的工作，与中国的“一带一路”计划有所重叠。

EBRD总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)曾经表示，EBRD愿意与中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。

EBRD成立于1991年，投资于东欧的前苏联国家，近年来在逐步扩大影响力。

EBRD现在还在蒙古、土耳其和直接或间接受阿拉伯之春(Arab Spring)运动影响的国家，比如摩洛哥、埃及、突尼斯和约旦进行投资。最近又将发生危机的欧元区国家--希腊和塞浦路斯纳入投资范围。(完)