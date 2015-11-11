全球金融：EBRD将中国加入该行的计划提交各成员国政府批准

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国将向EBRD出资，而非从EBRD获得投资。但EBRD已经计划在哈萨克斯坦等国实施的工作，与中国的“一带一路”计划有所重叠。
EBRD总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)曾经表示，EBRD愿意与中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。
EBRD成立于1991年，投资于东欧的前苏联国家，近年来在逐步扩大影响力。
EBRD现在还在蒙古、土耳其和直接或间接受阿拉伯之春(Arab Spring)运动影响的国家，比如摩洛哥、埃及、突尼斯和约旦进行投资。最近又将发生危机的欧元区国家--希腊和塞浦路斯纳入投资范围。(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”