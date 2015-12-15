欧洲复兴开发银行接受中国入股申请

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦12月14日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周一发出声明指出，该行已经接受中国成为其股东。
EBRD理事会通过此一提案符合预期，给予中国象征性的0.1%股权，并为中国在拓展全球影响力上开出一条新路；此前中国采取种种措施，努力提升与欧洲及亚洲的贸易连结。
EBRD也是中国在参与国际组织上再下一城，并将EBRD股东国家数目扩增至65个。
EBRD的一份声明引述总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)说法指出，“中国加入EBRD，显然将为中国各团体参与EBRD服务地区的永续投资开启进一步契机。”
中国取得新会籍后预料将只提供资金，而不是接受资金。不过中国仍可望通过EBRD在多个国家的开发项目中间接受惠，例如在哈萨克，中国“一带一路”计划就与EBRD的项目有重叠。
EBRD也表示，希望能与由北京带头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)携手合作。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。