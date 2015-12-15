欧洲复兴开发银行接受中国入股申请

路透伦敦12月14日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周一发出声明指出，该行已经接受中国成为其股东。

EBRD理事会通过此一提案符合预期，给予中国象征性的0.1%股权，并为中国在拓展全球影响力上开出一条新路；此前中国采取种种措施，努力提升与欧洲及亚洲的贸易连结。

EBRD也是中国在参与国际组织上再下一城，并将EBRD股东国家数目扩增至65个。

EBRD的一份声明引述总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)说法指出，“中国加入EBRD，显然将为中国各团体参与EBRD服务地区的永续投资开启进一步契机。”

中国取得新会籍后预料将只提供资金，而不是接受资金。不过中国仍可望通过EBRD在多个国家的开发项目中间接受惠，例如在哈萨克，中国“一带一路”计划就与EBRD的项目有重叠。

EBRD也表示，希望能与由北京带头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)携手合作。(完)