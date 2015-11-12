欧洲复兴开发银行将中国加入该行的计划提交各成员国政府批准

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦11月11日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周三支持中国成为其成员国，为下个月股东国家政府最终批准中国的申请铺路。
EBRD确认总裁以及其他高层均批准了有关中国申请成为其成员国的报告，该报告将提交给该行的执委会，后者主要是由该行64个股东国家的财政部长组成。
若他们一如预期批准中国成为成员国，将给予中国0.1%象征性股权，这也是该行扩展其全球影响力的新途径，近期该行为增提振欧洲和亚洲的贸易关系推出一系列举措。
中国将向EBRD出资，而非从EBRD获得投资。但EBRD已经计划在哈萨克斯坦等国实施的工作，与中国的“一带一路”计划有所重叠。
EBRD总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)曾经表示，EBRD愿意与中国牵头的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)合作。
EBRD成立于1991年，投资于东欧的前苏联国家，近年来在逐步扩大影响力。
EBRD现在还在蒙古、土耳其和直接或间接受阿拉伯之春(Arab Spring)运动影响的国家，比如摩洛哥、埃及、突尼斯和约旦进行投资。最近又将发生危机的欧元区国家--希腊和塞浦路斯纳入投资范围。(完)
(编译 张荻/杜明霞；审校 孙茉莉)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。