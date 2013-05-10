全球经济：EBRD大幅下调对新兴欧洲与北非的2013年经济增速预估

路透5月10日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周五大幅下调了对新兴欧洲与北非的2013年经济增速预估，幅度达到将近整整一个百分点。EBRD称，俄罗斯经济成长的严重放缓将给整个地区构成拖累。

EBRD称，俄罗斯的问题应该会促使新兴欧洲拆除新企业和新投资方面的壁垒。

该行表示，削减对欧洲所有前共产主义国家的平均经济增速预估至2.2%，去年该增速为2.6%。

“俄罗斯经济放缓成为新兴欧洲地区成长疲弱的新根源，”EBRD在伊斯坦布尔出席该行的年度峰会时说。

这次峰会主办国土耳其的经济处于持续繁荣，因为该国制造企业的出口对象也包括欧洲之外的市场。

但EBRD表示，俄罗斯原本像是暂时性的经济趋疲实则为趋势性的放缓，是由该国大宗商品出口的全球价格下跌与选举后社会支出的下滑所引起。

该行首席经济学家Erik Berglof表示，这对“整个地区敲响了需要开展结构性改革的警钟，自危机开始以来改革一直没有推进。”(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)