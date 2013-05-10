全球经济：EBRD大幅下调对新兴欧洲与北非的2013年经济增速预估

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透5月10日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周五大幅下调了对新兴欧洲与北非的2013年经济增速预估，幅度达到将近整整一个百分点。EBRD称，俄罗斯经济成长的严重放缓将给整个地区构成拖累。
EBRD称，俄罗斯的问题应该会促使新兴欧洲拆除新企业和新投资方面的壁垒。
该行表示，削减对欧洲所有前共产主义国家的平均经济增速预估至2.2%，去年该增速为2.6%。
“俄罗斯经济放缓成为新兴欧洲地区成长疲弱的新根源，”EBRD在伊斯坦布尔出席该行的年度峰会时说。
这次峰会主办国土耳其的经济处于持续繁荣，因为该国制造企业的出口对象也包括欧洲之外的市场。
但EBRD表示，俄罗斯原本像是暂时性的经济趋疲实则为趋势性的放缓，是由该国大宗商品出口的全球价格下跌与选举后社会支出的下滑所引起。
该行首席经济学家Erik Berglof表示，这对“整个地区敲响了需要开展结构性改革的警钟，自危机开始以来改革一直没有推进。”(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。