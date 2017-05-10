欧洲复兴开发银行预估区域增长温和上升 审慎看待未来

路透伦敦5月10日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周三预估，该组织36个国家的区域成长将温和上升，因大宗商品价格稳定对俄罗斯与周边国家的支持，抵销了土耳其的不利情势。

EBRD调降了11月时发布的上一轮预估，语调审慎乐观，但也警告未来经济与政治不确定性升高。从东欧到摩洛哥与蒙古，EBRD共有36个成员国。

“由于油价已经在远高于2016上半年的水平企稳，而且俄罗斯经济已走出两年的衰退，区域东部的增长料缓步回升，”EBRD在半年度经济报告中表示。

“土耳其及地中海南部与东部地区的前景疲弱，多少反映出部份安全与地缘政治风险，以及其所导致的旅游业收入及投资下滑。”

EBRD预估2017年区域平均增长率料由2016年的1.8%上升至2.4%，2018年料为2.8%。该银行去年11月预估2017年增长率为2.5%。

报告表示，尽管成长普遍提速，但仍低于国际货币基金组织(IMF)的全球增长平均预估，以及EBRD本身的区域长期平均增长。(完)