欧洲复兴开发银行将在希腊推出贷款计划 扶助当地企业

路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)将在希腊启动一项贷款及投资的五年计划，欧盟政府盼藉此扶助希腊企业及其经济成长。

这项周二出台的举措和希腊已获得的国际援助计划贷款并无直接相关。但EBRD总裁称欧元区主要债权人认为该行对私人企业的支持，将可鼓励希腊左派政府聚焦于欧洲想见到的市场改革。

EBRD总裁Suma Chakrabarti在记者会中说，该行的66个成员周五表决时全数同意让希腊依循类似于塞浦路斯的纾困模式，成为一个“营运国家(受援国)”--即允许大量希腊企业向EBRD寻求融资。

EBRD并未对其将在希腊提供的金援设定上限。EBRD是由包括欧盟和美国等在内的富裕工业大国于1991年成立，旨在帮助前苏联国家促进市场经济。(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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