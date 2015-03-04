欧洲复兴开发银行将在希腊推出贷款计划 扶助当地企业

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透布鲁塞尔3月3日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)将在希腊启动一项贷款及投资的五年计划，欧盟政府盼藉此扶助希腊企业及其经济成长。
这项周二出台的举措和希腊已获得的国际援助计划贷款并无直接相关。但EBRD总裁称欧元区主要债权人认为该行对私人企业的支持，将可鼓励希腊左派政府聚焦于欧洲想见到的市场改革。
EBRD总裁Suma Chakrabarti在记者会中说，该行的66个成员周五表决时全数同意让希腊依循类似于塞浦路斯的纾困模式，成为一个“营运国家(受援国)”--即允许大量希腊企业向EBRD寻求融资。
EBRD并未对其将在希腊提供的金援设定上限。EBRD是由包括欧盟和美国等在内的富裕工业大国于1991年成立，旨在帮助前苏联国家促进市场经济。(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)