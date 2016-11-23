独家：欧洲复兴开发银行考虑将数百名员工搬离伦敦总部

路透伦敦11月23日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)的消息人士向路透表示，该银行正在考虑可能将数百名员工搬离伦敦总部，这是该银行今年稍早启动的增效举措的一部分。

据该银行的两名高管称，EBRD的财务长Andras Simor正处于评估的“非常初期阶段”。评估后将在2017年下半年向EBRD的65个政府股东提出建议。

可能将员工从伦敦搬离与英国6月公投退欧并无直接联系，但其中一位高管称，任何倾向“硬性退欧”的举动都可能影响EBRD的决定。随着英国与欧盟的正式谈判使二者未来的关系变得更加明朗，Simor的建议可能会被提出来。

这份评估料考察多种选项，包括将一些“后台业务”员工迁至该银行有业务开展的某一国家，或者迁至英国一处较便宜的办公地点，可以是在伦敦内部，也可以是外部。

这件事可能会非常复杂。该行目前在伦敦的员工超过1,500名，让其中数百人搬迁的成本会很高，也会产生混乱。

“管理层正在试图理清哪些部门可以搬出这栋大楼，以及费力来做这件事是否值得，”其中一位消息人士说。他参与了商讨，但要求匿名。

他强调说这件事才刚刚开始。

“很可能明年下半年才会有结果，”他说，并补充道评估也会考察该银行在伦敦建自己办公楼的可能性。

EBRD一位发言人拒绝作评。(完)