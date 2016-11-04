EBRD警告称英国退欧可能给欧盟国家经济造成“可怕”打击

路透伦敦11月3日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)发出警告，如果英国退欧进行得不好，可能对欧盟国家经济造成“可怕的’打击，并激起对市场经济改革的反对声浪。

该行在周四发布的最新预测报告中，略微上调今年的增长预估，该行目前包含36个国家，影响范围已从中欧与东欧国家扩大到土耳其、希腊和埃及等国。

走出衰退的俄罗斯和乌克兰应会对今年该地区1.6%及明年2.5%的经济成长做出贡献，并抵消了波兰和土耳其等经济大国增长预估的下调。土耳其的政治不确定性升高。

然而给欧洲其他地区构成最大风险的则是英国退出欧盟的威胁。

“对英国退欧较为居中的预测是，不会产生灾难性影响，”EBRD首席经济学家Sergei Guriev告诉路透。他并称对多数国家GDP的影响将不到1%。

“但越‘硬’脱欧，情势就越负面，其影响程度甚至可能从一个到几个百分点。我不想吓唬你，(但)我们有些假设情况真的很可怕。”

如果英国脱欧助长其它国家的反欧盟行动，并导致以市场为基础的发展政策出现更多倒退，那么就会出现真正的损害。

不过单单是“硬”脱欧就已经够痛苦的了；在“硬”脱欧的情况下，贸易会“受到极严重的破坏”，主要EBRD成员国的欧盟拨款将被削减。

“欧元区将受到影响，贸易、资金流、投资、汇款都将受到冲击，”Guriev说道。

“此事是否也将对我们这些国家内部的改革动能产生影响，我们对此也有讨论，但这很难量化。”

然而，短期而言，不确定性或将降低全球主要央行升息的可能性，从而对发展中国家起到扶助作用。(完)