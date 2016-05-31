光大证券与网易签订战略合作协议 加速布局互联网金融

路透上海5月31日 - 中国大型券商--光大证券(601788.SS)周一披露，当日与网易公司(NTES.O)签订协议，正式建立全面战略合作伙伴关系，在既有合作的基础上加速布局互联网金融领域。

刊登于光大证券官方网站的新闻稿显示，根据协议，双方将积极应对证券行业互联网业务的发展趋势和创新变化，通过金融业务与互联网业务的深度融合；进一步拓展双方在互联网证券业务、金融产品销售、网络投顾、互联网产业基金、供应链金融及资产证券化、数据分析服务、投融资业务、市值管理服务等方面的全面业务深度合作。

2015年9月，光大证券、网易公司与海航旅游集团曾共同出资1亿元人民币设立光大易创网络科技股份有限公司，建设“立马理财”互联网综合金融服务平台。自2015年11月平台上线以来，“立马理财”注册用户过百万、金融产品交易金融逾40亿元。

光大证券称，下一步公司将依托网易在大数据、云计算、社交关系分析、人工智能等领域的资源和竞争优势，凭借自身的金融风控手段、投资策略、产品研发等管理体系和经验，为多元化的客户群体提供纵深化的跨界金融服务，持续推动“互联网+金融”产生聚合效益。

光大证券周一收报15.44元，近一个月累计下跌0.11%。（完）