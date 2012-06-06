欧央行维持今年经济成长预估不变

路透法兰克福6月6日电---欧洲央行(ECB)周三发布的最新预估显示,该央行意外大致维持欧元区今明两年经济成长预估不变,同时缩减对今年通胀率的预测区间.

ECB此前预测经济在5月之前都会稳定在较低水平,但随着希腊会否留在欧元区的疑虑升温,且西班牙银行业困境威胁到该国市场融资渠道,这种前景已经变淡.

尽管如此,ECB仍维持今年国内生产总值(GDP)成长预估为萎缩0.5%至增长0.3%,略微缩窄2013年GDP成长预估区间至0-2.0%,此前为0-2.2%.

ECB亦缩窄今年通胀率预估区间至2.3-2.5%,3月时预估为2.1-2.7%,其亦将2013年通胀率预估区间,由先前的0.9-2.3%缩窄为1.0-2.2%.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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