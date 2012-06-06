欧央行维持今年经济成长预估不变

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透法兰克福6月6日电---欧洲央行(ECB)周三发布的最新预估显示,该央行意外大致维持欧元区今明两年经济成长预估不变,同时缩减对今年通胀率的预测区间.
ECB此前预测经济在5月之前都会稳定在较低水平,但随着希腊会否留在欧元区的疑虑升温,且西班牙银行业困境威胁到该国市场融资渠道,这种前景已经变淡.
尽管如此,ECB仍维持今年国内生产总值(GDP)成长预估为萎缩0.5%至增长0.3%,略微缩窄2013年GDP成长预估区间至0-2.0%,此前为0-2.2%.
ECB亦缩窄今年通胀率预估区间至2.3-2.5%,3月时预估为2.1-2.7%,其亦将2013年通胀率预估区间,由先前的0.9-2.3%缩窄为1.0-2.2%.(完)
--编译 隋芬;审校 田建华
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
路透苏黎世3月2日 - 瑞士信贷对全球最富有人士的放款增加，将有助于其对财富管理的大举押注得到回报。