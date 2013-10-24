欧央行拟明年从严测试银行业体质（更新版）

* 欧洲央行将在2014年10月完成评估

* 希望改善透明度，并增强外界对银行业的信心

* 存在资本缺口的银行必须解决这一问题

* 德拉吉再次呼吁制定统一的银行处置方案

* 欧元区银行类股在声明宣布后下跌

路透法兰克福10月23日 - 欧洲央行周三承诺，明年将对欧元区大型银行进行严格的测试，以增强外界对银行业的信心。此次评估事关欧洲央行的声誉。

该央行希望在建立银行业联盟并接过监管权力之前，探明各家银行资产负债表中潜藏的风险。

然而一些分析师指出，如果此次测试意外暴露出部分银行存在严重问题，反而会削弱外界的信心。在欧洲央行宣布决定后，欧元区银行类股明显走跌。

欧洲央行宣布明年对欧元区128家银行的资产质量审查计划时表示，其将使用欧洲银行业管理局(EBA)确定的更严格的评价指标。这些银行合计约占欧元区银行体系的85%。

“我们期望，这次评估将增强民间对欧元区银行业健康状况及其资产质量的信心，”欧洲央行总裁德拉吉指出。

欧央行称其将在2014年10月完成评估，然后11月开始承担监管职责，德拉吉对路透电视表示，无疑时间很紧张。

欧央行称，一旦被发现资本不足，银行将被要求补充资本。但德拉吉坚称，处理问题银行的统一解决机制这一公共支持也必须就位。

“欧央行认为，形成一个统一解决机制是我们银行业联盟的重要支柱。我们仍希望到2015年能准备就绪，”德拉吉说。

在暂定接受审查的银行名单中，德国的银行有24家、西班牙16家、意大利15家、法国13家、荷兰7家、爱尔兰5家，另外希腊、塞浦路斯和葡萄牙各有四家。

欧元区银行股指数.SX7E下跌近3%，因市场担心该测试给银行带来补充资本缺口的压力，西班牙银行股平均跌幅为4%，意大利银行股跌3%。

欧央行详细说明了审查计划中的评估标准，称将采用EBA对不良贷款的标准定义，即贷款逾期超过90天即被视为不良贷款。

它将要求受测试银行留出8%的资本缓冲。虽然这一比例并不是很高，但部分银行可能仍难以达到。

资产质量审查将全面评估“主权与机构债务持仓，以及企业和零售业务的曝险情况，涵盖银行业务和交易业务。”

德国央行和德国金融监管局表示，该国银行业“已经为全面评估做好准备”。金融监管局主管Elke Koenig称，她预计德国银行业者不太需要补充资本。

“我们都在等待，看德国是否已经解决了传言中银行业存在的问题，”欧洲议会负责制定经济与金融政策的委员会主席Sharon Bowles指出。

“看起来银行业联盟并未将银行与主权债隔离开。银行业者披露主权债持仓情况将让这一点更为明确，”她对路透表示。

**援助机制**

欧洲央行希望通过严格检视，来避免在其接过监管权后发生令人不快的意外情况。此前针对欧洲银行业进行的两次压力测试均未能发现导致爱尔兰和西班牙银行业危机的风险因素。

由于担心若没有统一的银行救助机制，会让银行业联盟失衡，欧洲央行已敦促各国政府同意建立强有力的单一解决机制(SRM)，以挽救或关闭问题银行。

然而，成立银行业联盟的第二个阶段尚未完成，因为政界人士还在讨论纳税人应负担的成本比例。而第三阶段，即制定统一的存款保险机制，则彻底停滞。

摩根士丹利所作的一项投资者调查显示，将有5-10家受测试银行无法过关，可能不得不筹措最多500亿欧元(690亿美元)以充实资本。

而一些银行可能无法自行筹集资本，而且欧债危机也表明，有时即便是政府也无力实施救助行动。除了爱尔兰之外，欧元区第四大经济体西班牙也被迫接受国际帮助以应对银行业问题。

“此次评估应有助于确保较弱银行得到处理，但如果没有一个统一的救助机制，那救助银行业的重担还是要直接落在政府的头上，”安本资产管理公司的欧洲、中东和非洲(EMEA)信贷研究主管Neil Williamson表示。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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