焦点：市场看好欧洲央行将于明年升息 但后续紧缩措施料将温和

路透伦敦7月11日 - 投资者正押注欧洲央行在明年7月以前，可能进行2011年以来的首度升息。

然而，欧洲央行的进一步紧缩，有可能类似于美联储所采取的初步尝试性举措。

随着欧洲央行及其他主要央行相继发表评论，市场对欧元区加息的预期在两周时间内急剧升温。

日期为明年7月欧洲央行会议时间的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)远期利率为负0.25%，远超过Eonia即期利率负0.36%。

这一差距暗示，市场预期到明年7月，欧洲央行的存款利率将由目前的负0.4%提高10个基点，而一个月前并无此预期。

但未来两年预计仅加息两到三次，存款利率仍在负值区域。

荷兰国际集团(ING)资深利率分析师Martin van Vliet指出，显示未来两年内一个月期Eonia利率预估水准的合约暗示，预期到2019年中升息三次。

分析师称，另一个自欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货衍生出来的指标暗示，市场基本消化了对2019年6月前仅加息两次的预期。

“如果你可以这么称呼的话，显然市场正在反映会有非常迟滞的紧缩周期，”Martin van Vliet表示。“基本上，在当前周期的前两年，美联储的作法正是如此。”

美联储花了18个月才升息四次，利率水准还仍远低于历史均值。

鉴于通胀料将低迷的前景，以及欧洲央行可能在调整利率前先撤回买债计划的预期，对许多分析师来说，即使市场这样的利率轨道预期都太过积极了。

汇丰预期明年欧洲央行的隔夜存款利率将维持不变；荷银则预期2018年9月会首次升息。

“我认为欧洲央行2018年完全不会升息，对我来说，甚至连2019年似乎都有待商榷，”RBC Capital Markets全球宏观策略师Peter Schaffrik表示。(完)