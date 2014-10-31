欧元区金融：欧洲央行聘用四家资产管理公司，协助11月开始的ABS购买

澳新汇市：澳元走软受不温不火通胀数据影响，新西兰元跌至两周低点
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透法兰克福10月30日 - 欧洲央行(ECB)聘用四家大型资产管理公司，以在11月起开展证券化民间债务的购买。该行希望这一激励举措能避免欧元区出现通缩问题。
欧洲央行周四称，选择德意志银行(Deutsche Bank) 、荷兰国际集团(ING) 、道富银行 和Amundi 协助购买资产担保证券(ABS)的工作。
欧洲央行已经开始购买有担保债券，并表示预计在下月展开ABS购买。
“执行资产管理公司的工作，是在(欧元区央行的)欧元体系的明确指示下，代为进行合格ABS购买交易。欧元体系负责在批准交易前核对价格，并进行尽职调查，”欧洲央行在一份声明中称。
资产管理公司聘用期为一年，以欧洲央行帐户购买资产。欧元区18国央行分担交易潜在亏损，并共享获利。资产管理公司名单最初由德国Manager Magazin Online公布。
欧洲央行没有透露合约价值。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。
路透首尔4月26日 - 韩国股市周三早盘触及近六年高位，因第一季有望见到强劲的公司财报，令外国投资者对当地股市的乐观情绪增强，同时不断改善的经济指标也提振市场信心。 0221GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,206.84点，是2011年5月3日以来最高水平。 “第一季企业整体获利和其他经济指标，如韩国出口等正日益吸引投资者，从而给指数带来支撑，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun表示。 韩国央行将在周四发布第一季经济增长数据初值，路透调查预计韩国第一季GDP增速料快于前一季，因出口和资本投资追随全球复苏脚步。 Cho预估韩股将进一步上涨，在第三季以前料最高升至2,350点。 海外投资者连续第五个交易日买超韩股。接近中午时分，外资今日已经累计买超963亿韩元的韩股。 上涨股数量远远超过下跌股，分别为544档和231档。 LG显示器 上涨1.1%，公司此前公布第一季营业利润升至创纪录的1.03万亿韩元(9.1508
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。