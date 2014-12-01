欧洲央行ABS购买计划开局疲弱 明年初可能开始购买公债

路透法兰克福12月1日 - 欧洲央行从11月21日开始执行新的资产购买计划以扶助重振区内经济，过去一周累计购买3.68亿欧元(4.5941亿美元)资产支持证券(ABS)。

购买ABS是欧洲央行为提振迟滞的欧元区经济，并防止出现通缩所采取的最新举措。上月，欧元区通胀回落至0.3%。

欧洲央行希望通过购买ABS和担保债券，以及通过向银行提供贷款等方式来将扩大资产负债表规模，使其恢复至2012年初的水平，比目前高约1万亿欧元。

不过，明年初将有接近3,000亿欧元欧洲央行在欧债危机最严重时期发放的长期贷款到期，偿还这些贷款意味着，如果银行对央行发放的新贷款需求不旺的话，央行的资产负债表规模实际上反而会缩小。

据欧洲央行网站周一发布的数据显示，自新资产购买计划实施以来，央行共计购买178.01亿欧元的担保债券--住宅和商业地产支持的债务池。

欧洲央行的消息人士告诉路透，新资产购买计划开局疲软，意味着央行可能无法实现扩大资产负债表规模的目标，这可能给央行施压，促使其在明年初采取更为激进的举措，选项之一是购买公债。(完)

(编译 母红; 审校 王丽鑫)

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