欧洲央行聘用四家资产管理公司 协助11月开始的ABS购买

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透法兰克福10月30日 - 欧洲央行(ECB)聘用四家大型资产管理公司，以在11月起开展证券化民间债务的购买。该行希望这一激励举措能避免欧元区出现通缩问题。
欧洲央行周四称，选择德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)、荷兰国际集团(ING)ING.AS、道富银行(STT.N)和Amundi(CAGR.PA)协助购买资产担保证券(ABS)的工作。
欧洲央行已经开始购买有担保债券，并表示预计在下月展开ABS购买。
“执行资产管理公司的工作，是在(欧元区央行的)欧元体系的明确指示下，代为进行合格ABS购买交易。欧元体系负责在批准交易前核对价格，并进行尽职调查，”欧洲央行在一份声明中称。
资产管理公司聘用期为一年，以欧洲央行帐户购买资产。欧元区18国央行分担交易潜在亏损，并共享获利。资产管理公司名单最初由德国Manager Magazin Online公布。
欧洲央行没有透露合约价值。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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