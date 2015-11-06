决策者警告投资者可能丧失对欧央行信心 德拉吉暗示准备行动

路透法兰克福11月5日 - 欧洲央行(ECB)一位高官周四表示，投资者可能对欧洲央行维持物价上涨的能力失去信心。此番言论再度表明，欧洲央行仍准备行动。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，调查显示，投资者对欧洲央行能够使通胀率接近2%目标的信心减弱。这呼应了欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁斯麦茨稍早的言论。

欧洲央行总裁德拉吉亦警告物价稳定面临风险，基本表达了同样的担忧，并显示出愿意检视增强购债等计划力度的各种方法。

德拉吉已暗示，可能在12月3日政策会议上采取进一步的宽松政策。

冈斯坦西欧的言论意义重大，因为提到了外界可能丧失对欧洲央行使经济保持在正轨上的信心。欧洲央行官员或许会显示进一步准备扩大资产购买计划。

“近期...指标表现引发对长期通胀预期可能失控的一些担忧，”冈斯坦西欧在法兰克福称。

德拉吉在米兰也提及，全球经济趋疲可能“妨碍中期内恢复物价稳定”。

由于预计物价将陷入停滞，消费者可能推迟消费，企业也会维持较低薪资。央行官员担心，这可能演变为一场通缩恶性循环，从而遏制经济，并进一步打击信心。(完)