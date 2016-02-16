（更正）焦点：欧洲央行总裁表明准备采取行动 关注银行股及油价动向

(更正：最后一段译文有误，应为“存款利率”，而非“指标利率”)

路透布鲁塞尔/法兰克福2月15日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一称，该行准备在3月进一步放松政策，凸显金融市场波动、全球增长放缓和低油价带来的风险。

德拉吉在欧洲议会称，欧洲央行将检视新兴市场经济增长放缓带来的风险，并考虑油价下挫及市场波动是否妨碍其推升通胀的效果。

欧洲央行连续三年都未能实现接近2%的通胀目标，决策者担心若仍然不能推升物价，将会损害公众对该行的信心，认为货币政策无效，让欧洲陷入零通胀的困境。

“首先我们将检视进口物价低迷对国内工资和物价、以及通胀预期的影响程度，”德拉吉谈到3月10日会议时对议员称。

“其次，鉴于近期的金融市场动荡，我们将分析金融系统、尤其是银行业者传导央行货币政策意图的情况，”他补充道，“倘若这两个因素中有任何一个给物价稳定带来下行风险，我们都不会袖手旁观。”

过去几周市场剧烈动荡，抵消了欧洲央行12月宽松政策的大部分效果，使该央行面临3月进一步宽松的更大压力。

“德拉吉不仅关注欧洲央行预测面临的经济风险--还将金融市场动荡和银行业疲弱纳为触发政策扩大的一个因素，”花旗策略师Richard Cochinos称。

此前的警告聚焦于物价稳定面临的风险，但欧元区银行类股.SX7E自年初以来重挫逾20%，可能提高银行业者的资本成本，且可能阻碍放贷，并削弱欧洲央行1.5万亿(兆)欧元(1.7万亿美元)量化宽松计划的效果。

受德拉吉讲话影响，欧元下跌，但较年初仍有2.5%的升幅，从而压低了进口物价，并在一定程度上削弱欧洲央行宽松计划的效果。

虽然德拉吉承认银行业面临挑战，并称股价大跌也反映出经济前景弱于预期，但他也称，银行业状况要强于欧洲债务危机最严重时期。

“银行业目前的状况和2012年相比有很大不同，”德拉吉说，“或许最重要的是，欧元区银行业在过去几年大大增强了资本状况，尤其得益于2014年进行的全面评估。”

德拉吉还否认了有关欧洲央行已耗尽弹药的批评，称该央行有充足的工具可用，且量化宽松有足够的灵活性。

欧洲央行在去年12月将存款利率下调10个基点至负0.3%，并将资产购买计划延长六个月，从而将该计划总规模扩大至1.5万亿(兆)欧元。

市场目前预计欧洲央行至少会降息两次，到今年年底存款利率将从负0.3%降至负0.5%。但分析师更加谨慎，预计该央行仅会降息一次至负0.4%。(完)