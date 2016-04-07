欧洲央行管委对3月行动普遍达成共识不过有人持保留意见--3月会议记录

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行周四公布的会议记录显示，在3月9-10日会议上，委员们就需要采取强有力措施普遍达成共识，不过一些委员对其中一些措施存有异议。
会议记录显示，全球经济前景越发恶化，委员们普遍支持采取行动，尽管一些委员持保留意见。
“虽然总体而言委员们普遍认为有必要加大政策力度，但就个别措施有些委员持有异议。”会议记录显示。
例如针对银行存放在欧央行的资金收取费用，会议记录显示：“担心进一步加大负利率政策可能引发不乐见的副作用。进一步调降...可能过度地增加了银行获利压力。”
欧央行在3月会议上下调三项主要利率，并将购买资产规模扩大了三分之一，且对银行启动了新一轮低成本贷款。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。