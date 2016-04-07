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国际财经 | 2016年 4月 8日 星期五 07:33 BJT

欧洲央行管委对3月行动普遍达成共识不过有人持保留意见--3月会议记录

路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行周四公布的会议记录显示，在3月9-10日会议上，委员们就需要采取强有力措施普遍达成共识，不过一些委员对其中一些措施存有异议。

会议记录显示，全球经济前景越发恶化，委员们普遍支持采取行动，尽管一些委员持保留意见。

“虽然总体而言委员们普遍认为有必要加大政策力度，但就个别措施有些委员持有异议。”会议记录显示。

例如针对银行存放在欧央行的资金收取费用，会议记录显示：“担心进一步加大负利率政策可能引发不乐见的副作用。进一步调降...可能过度地增加了银行获利压力。”

欧央行在3月会议上下调三项主要利率，并将购买资产规模扩大了三分之一，且对银行启动了新一轮低成本贷款。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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