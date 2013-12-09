美联储政策前景朦胧 欧央行或再度援助欧元区

* 形势并未明确指向美联储将削减购债规模

* 欧元区经济脆弱，欧洲央行可能给予扶助

* 中国经济保持韧性，有助于其改革计划的推行

路透布鲁塞尔12月8日 -随着年关将近，投资者强烈感觉对全球经济形势失去了明确的把握，而无论是欧洲各国财长，抑或是新任美联储主席，对此也都无能为力。

美国数据不明确，对于美国联邦储备委员会(美联储)何时结束宽松货币政策提供不了什么线索。与此同时，市场仍在期待欧洲央行再度对欧元区施以援手，且方式也不仅仅是再度降息。

金融市场在12月初曾紧盯美国的就业数据，认为这将是美国刺激政策延续与否的决定因素，然而时至今日，形势并没有明确指向美联储将要“逐步停止”购债。

“要预测逐步停止购债的时间几乎是不可能的，除非这一天真的到来，”荷兰国际集团(ING)驻伦敦经济学家RobCarnell说。

放眼全球，自大萧条以来最严重的全球性金融危机已经过去五年，但主要发达国家中经济取得强劲增长的只有英国一家，日本的改革计划或许依然步履蹒跚。

欧盟各国财长周一将齐聚布鲁塞尔，召开为期两天的会议，但他们的关注焦点是通过在欧元区建立一个单一银行体系来避免未来危机的发生，而较少关注解决已经出现的问题。

中国的经济至少呈现出韧性的迹象，这从本周一系列的经济数据中可见一斑，有利中国上个月公布的近30年来最大幅度的经济和社会改革。

通过对美联储政策的解读，分析师认为联储即将采取行动，但也不能完全确定。这可能促使各大央行在周四的一连串会议上维持利率不变。

**关注本周美国经济数据**

本周美国将公布更多经济数据。11月就业数据意外强劲，但消费者支出和企业投资仍然疲弱。同时持续的政治不确定性对达成新的预算协议依然构成威胁。

周四报告料显示美国上个月零售销售有所增长。同时，通胀压力料仍处在危险的低点。将于周五出炉的数据或显示11月生产者物价指数(PPI)持平。

该数据或亦证实经济面临的不确定性。

法国巴黎银行分析师Julia Coronado称，“我们认为美联储12月将按兵不动，等待更多有关经济成长和通胀的数据。”

加剧这种不确定性的是，12月17-18日联储会议前将鲜有联储官员发表言论，但周一圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔将发表讲话。

美联储主席的更替将不会立即影响到货币政策的方向，美国参议院料最早本周对叶伦出任下届联储主席的提名进行投票。

**欧洲央行**

在欧洲，疑问则是欧洲央行是否会打破禁忌，考虑美国式的买债计划以帮助欧元区经济复苏？

目前这种可能性不大。在11月降息至纪录低点0.25%后，欧洲央行上周维持货币政策不变，并暗示将稍作喘息，直到情况再度恶化才会进一步采取行动。

瑞士信贷分析师ChristelAranda-Hassel表示，“欧洲央行认为当前成长温和且通胀处于低位，不会支持立即采取行动。”

德国和欧元区工业生产数据将让投资者一窥欧洲经济回升的强劲程度，但区内17国之间的巨大差距以及法国经济的疲弱，仍需要欧洲央行打起精神来应付。

自从第二季摆脱衰退后，欧元区经济在第三季几乎未能取得增长。

尽管11月企业信心自去年3月以来首次转为正面，但法国企业信心下滑，整个欧元区的失业人口达到史无前例的1,900万人。

对于欧洲央行而言，情况仍然棘手，因为根据央行的相关立法，禁止其直接向政府购买公债。但央行可以通过一定途径向银行购买，譬如在二级市场或接受这些债券作为融资抵押品。

市场预期，央行接下来将向银行进一步提供低成本长期贷款。但这部分资金并不总能流入实体经济，因为银行业者不愿意向家庭放贷，而企业手中又不缺钱。(完)

(编译 郑茵/侯向明/张荻 审校 孙茉莉/李爽/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。