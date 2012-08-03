ECB决议未达预期打压亚币 关注美国非农就业报告

路透新加坡8月3日电---新兴亚洲货币周五多数走低,且回吐周内部分涨幅,因欧洲央行(ECB)周四会议未立即采取任何危机应对举措,促使投资者削减风险较高资产的仓位.

银行间投机客解除大多数亚币的多仓,例如韩元、马币(林吉特)和菲律宾披索.此前由於预计欧洲央行将采取更多行动,投机客建立了这些多仓.

欧洲央行总裁德拉吉透露,央行可能开始再度买进公债,但9月以前不会,而且必须是遭遇问题的国家要求动用救助基金,且接受严格条件.投资者感到失望,因其原预计欧洲央行将展开立即行动.

部分投资者并未摒弃新兴亚洲货币,因为他们已经消化掉部分失望情绪,并等待日内稍晚将公布的关键美国就业数据,寻找美联储是否以及何时将推出新一轮宽松货币政策的指引.

美国7月非农就业报告将在1230GMT公布,若符合就业岗位增幅低於10万个的预估,投资者将愈发认为美联储可能最早将在下月采取行动.

不过,交易商和分析师表示,在欧元区忧虑挥之不去和全球经济放缓的局面下,亚洲新兴货币仍不太可能再度得到投资者的厚爱.

尽管周五亚洲新兴货币表现疲弱,但其中多数本周仍收高.

马币兑美元上涨0.8%,是本周迄今表现最好的新兴市场货币.

路透调查显示,汇市投资人过去两周来增持马币多单九倍之多,而了结坡元兑马币多单者则是一样多.上周坡元兑马币汇价创下14年来新高.

吉隆坡CIMB投行区域利率及汇率策略师Suresh Kumar Ramanathan表示,新兴亚洲国家货币并未完全反应欧洲央行决议令人失望的因素.

"显然欧元/美元将进一步回档,我们见到亚洲货币同步走贬.美元近期走势仍旧偏强."Ramanathan表示.

不过许多交易元及分析师仍预期亚币下跌空间有限,因主要央行调整政策的期望犹存,而投资人愿意追逐本地货币兑欧元汇价.

以下为亚洲货币兑美元0804GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0804GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 78.23 78.24 +0.01 -1.67 76.92

坡元 1.2461 1.2490 +0.23 +4.08 1.2969

台币 30.002 29.988 -0.05 +0.96 30.290

韩元 1134.25 1131.70 -0.22 +1.55 1151.80

泰铢 31.59 31.48 -0.35 -0.13 31.55

菲律宾披索 41.85 41.85 +0.00 +4.76 43.84

印尼卢比 9473.00 9460.00 -0.14 -4.36 9060.00

印度卢比 55.98 55.84 -0.25 -5.18 53.08

马币 3.1310 3.1280 -0.10 +1.20 3.1685

人民币 6.3730 6.3674 -0.09 -1.24 6.2940

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(完)

--编译 许娜/洪曦/张明钧;审校 艾茂林/戴素萍

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