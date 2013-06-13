版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 13日 星期四 14:00 BJT

欧洲经济：欧央行执委亚斯穆森敦促欧元区国家继续实施改革

路透柏林6月13日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周四表示，单靠欧洲央行不能解决欧元区问题的根源，重申各成员该国政府必须进行结构性改革。

“利用现有工具，(欧元区危机的)结构性问题不能得到解决。欧元区成员国必须坚持其热情和耐心，我知道有时这是痛苦的过程，但他们不能放松努力，要继续迎击导致危机的原因，”亚斯穆森对RBB Inforadio表示。

他还重申本周在宪法法院时陈述的观点，称欧央行购债计划不违反该央行的使命。宪法法院在根据德国法规考虑欧央行购债计划的合法性。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐