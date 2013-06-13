欧洲经济：欧央行执委亚斯穆森敦促欧元区国家继续实施改革

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透柏林6月13日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周四表示，单靠欧洲央行不能解决欧元区问题的根源，重申各成员该国政府必须进行结构性改革。
“利用现有工具，(欧元区危机的)结构性问题不能得到解决。欧元区成员国必须坚持其热情和耐心，我知道有时这是痛苦的过程，但他们不能放松努力，要继续迎击导致危机的原因，”亚斯穆森对RBB Inforadio表示。
他还重申本周在宪法法院时陈述的观点，称欧央行购债计划不违反该央行的使命。宪法法院在根据德国法规考虑欧央行购债计划的合法性。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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