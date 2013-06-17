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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 12:15 BJT

更新版-欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森称，明年第二季进行EBA压力测试

路透法兰克福6月14日 - 欧洲央行执委亚斯穆森表示，一旦该央行完成对欧洲多家银行资产负债表的审核工作，欧洲银行业管理局(EBA)就将于明年第二季对这些银行进行压力测试。未来欧洲央行将直接监管这些银行的资产负债表。

欧洲央行明年将对欧洲的银行进行单一监管，这标志着朝所谓的银行业联盟迈出了第一步。银行业联盟是一个更加一体化的金融体系，预计将采用统一的解决机制，甚至可能推行联合的存款保险机制。

亚斯穆森周五在欧洲储蓄银行协会会议上强调了上述设想对货币政策的重要性，并称，如果统一的解决机制得以采行，联合的存款保险机制可以等等再说。

亚斯穆森重申到，欧洲央行将在明年第一季对大约130家欧元区的银行，进行资产品质审查和资产负债表评估。这些银行将由欧洲央行直接监管。

“2014年第二季欧洲银行业管理局和欧洲央行将一道实施压力测试，”亚斯穆森称。

他还称，欧洲央行希望评估工作“可以尽可能得严格，”以确保单一监管机制可以轻装上阵，而且获得市场的信任。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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