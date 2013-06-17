更新版-欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森称，明年第二季进行EBA压力测试

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福6月14日 - 欧洲央行执委亚斯穆森表示，一旦该央行完成对欧洲多家银行资产负债表的审核工作，欧洲银行业管理局(EBA)就将于明年第二季对这些银行进行压力测试。未来欧洲央行将直接监管这些银行的资产负债表。
欧洲央行明年将对欧洲的银行进行单一监管，这标志着朝所谓的银行业联盟迈出了第一步。银行业联盟是一个更加一体化的金融体系，预计将采用统一的解决机制，甚至可能推行联合的存款保险机制。
亚斯穆森周五在欧洲储蓄银行协会会议上强调了上述设想对货币政策的重要性，并称，如果统一的解决机制得以采行，联合的存款保险机制可以等等再说。
亚斯穆森重申到，欧洲央行将在明年第一季对大约130家欧元区的银行，进行资产品质审查和资产负债表评估。这些银行将由欧洲央行直接监管。
“2014年第二季欧洲银行业管理局和欧洲央行将一道实施压力测试，”亚斯穆森称。
他还称，欧洲央行希望评估工作“可以尽可能得严格，”以确保单一监管机制可以轻装上阵，而且获得市场的信任。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 田建华)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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