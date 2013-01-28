全球汇率: 欧洲央行执委警告各国勿采取单边外汇举措,应加强国际合作

路透法兰克福1月26日 - 欧洲央行执委亚斯穆森(Joerg Asmussen)呼吁通过国际合作,共同面对有关当前各国货币竞相贬值的辩论,并称央行并非解决结构性问题的机构.

以日本和美国为代表的发达国家的决策者,一直在采取激进措施推高本国通胀率,导致本币走软.

各国央行官员和政界人士已就货币竞相贬值的风险发出警告.亚斯穆森表示,该事宜最好在国际合作的背景下解决.

"我们已经拥有完善的经济管理论坛,比如七国集团(G7)和20国集团(G20),我们应该加以利用,"亚斯穆森在同希腊《每日新闻报》(Kathimerini)的访谈中称.

他还说:"我们不能回到每个人只重视自己利益的阶段,"并表示当结构性问题才是根本问题所在时,让央行采取更多行动不会有什么帮助.

"若政治主导只停留在表面,恐将削弱市场信心,"亚斯穆森说.

亚斯穆森称,他"明确反对"欧洲央行制定更高的通胀目标,因为即便仅就此进行讨论也可能会扰乱通胀预期.央行有义务追求物价稳定,即将通胀率维持在略低于2%的水平.

他说,现在没有自满的空间,尽管欧洲央行新的债券购买计划,已使欧元区债务危机有所降温.该计划被亚斯穆森称为"力挽狂澜之举".

"2013年欧元区最大的风险是停滞不前.高利差带来的压力有所减弱,或将导致对于现有改革行动的自满,但这是错误的.所有成员国今年都应该展现出毅力,继续在改革道路上前进,"亚斯穆森称.