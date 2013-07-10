路透专访：欧央行执委亚斯穆森称该行利率指引覆盖期限超过12个月

《分析师观点》中国设立雄安新区拟探索城市发展新机制，华北雾霾治理望提速
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
他说，“我不会说这是一个前提条件，但在单一监管机制生效时同时实施单一解决方案机制的作法显然是可取的。”
否则这个系统就不能算完善。
亚斯穆森说，讨论银行业资本结构中存在的漏洞为时尚早，有关某些银行巨额资本缺口的说法“只是猜测”，因为欧洲央行还没有决定对所监管银行采取何种评估方式。
欧盟执委会周三将公布负责关闭或拯救受困银行的机构蓝图，这也是所谓银行联盟的第二个支柱。银行联盟则主要针对欧元区。
亚斯穆森预期执委会将呼吁建立一个单一基金，资金将由银行业税收提供，以此组成一个“严格的、能够迅速行动的单一解决方案机制。”(完) (编译 梁睿雪; 审校 张荻)
路透北京4月5日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，这对于集中疏解北京非首都功能，探索人口经济密集地区优化开发新模式，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎，有重大现实意义。
路透4月5日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 4/5 德国 标售五年期联邦债券 4/5 日本 标售六个月期贴现国库券 4/6 日本 标售三个月期贴现国库券 4/6 西班牙 标售公债 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年
路透上海4月5日 - 中国清明假期后首个工作日，银行间债市周三期现货较上个交易日小幅走强，不过近午盘时国债期货明显回落，10年主力合约仅收涨0.05%，早间最大涨幅一度达0.39%；国债续发招标结果出炉后，现券收益率亦缩窄跌幅。