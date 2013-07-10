路透专访：欧央行执委亚斯穆森称该行利率指引覆盖期限超过12个月

他说，“我不会说这是一个前提条件，但在单一监管机制生效时同时实施单一解决方案机制的作法显然是可取的。”

否则这个系统就不能算完善。

亚斯穆森说，讨论银行业资本结构中存在的漏洞为时尚早，有关某些银行巨额资本缺口的说法“只是猜测”，因为欧洲央行还没有决定对所监管银行采取何种评估方式。

欧盟执委会周三将公布负责关闭或拯救受困银行的机构蓝图，这也是所谓银行联盟的第二个支柱。银行联盟则主要针对欧元区。