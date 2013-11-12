欧洲金融：欧洲央行执委亚斯穆森不排除采取负存款利率--报载

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，募资总额至多59亿元人民币
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透柏林11月12日 - 欧洲央行执委亚斯穆森周二警告，对存放于央行的银行超额资金收费，要慎重看待，但他并未排除未来欧洲央行采取这一措施的可能性。
“我会对这个作法十分慎重，因为它具有强烈的象征效果，但我也不会彻底排除这个可能，”亚斯穆森在德国媒体Neue Osnabruecker Zeitung刊出的专访中表示。
包括欧洲央行总裁德拉吉在内的数位欧洲央行官员曾表示，负存款利率是央行的工具之一，必要时将会采用。目前欧洲央行的存款利率为零。
由于这可能产生副作用，市场对此持怀疑态度。
亚斯穆森并称欧洲央行在利率方面“未达到极限”，这暗示仍有进一步降息的空间。上周欧洲央行将指标再融资利率下调25个基点至0.25%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌31.01点，或0.20%，报15,547.75点。10大类股中有六类收低，金融股跌0.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。