欧洲央行：只要有需要，货币政策将持续宽松--央行执委亚斯穆森

欧洲央行7月4日打破从不提前对利率走势作出承诺的惯例，称将“长时间”维持利率于当前水平或者更低。这是欧洲央行发布前瞻性指导。

亚斯穆森表示，“显然我们还有一系列常规及非常规措施可用。再次强调，我们会在有需要的时候动用这些措施，确保整个欧元区中期物价稳定。”

“货币政策很重要，但并不是能解决所有问题的万灵丹，”他还说。“因此，如果某个国家因为不坚持财政政策而无法进入市场，我们也无能为力。”(完) (编译 蔡美珍/梁睿雪; 审校 沈以文)