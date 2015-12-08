调查：欧洲央行明年调高月度资产购买规模的可能性偏低--交易员

路透12月7日 - 根据路透周一对欧元区货币市场交易员的调查，欧洲央行(ECB)明年调高每月资产购买计划规模的可能性仅仅为20%，当前规模为每月600亿欧元(650亿美元)。

欧洲央行上周宣布将量化宽松政策延长六个月至2017年3月，此外还调降存款利率，但维持每月资产购买规模不变。

金融市场认为上述举措力度极低，难以医治低通胀痼疾并刺激增长。消息人士告诉路透，决策人士不愿为更大胆的举措提供充分的支持。

但欧洲央行总裁德拉吉称，他相信央行的举措已足以令欧元区通胀率从当前11月份的仅0.1%，回到该行的2%目标上限。

“实际上，我认为德拉吉无法为所欲为，因此我觉得他要这么做的难度愈来愈高，除非统计数据出现一定程度的恶化。”

接受调查的18个交易员无一认为欧洲央行调高每月资产购买规模的机率在50%以上，只有三人预计这一机率为50%，还有两人认为绝无这一可能性。

调查还发现，欧洲央行在本周的再融资操作中可能向银行提供680亿欧元，略低于上周的698.15亿欧元。(完)