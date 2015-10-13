调查：欧洲央行延长资产购买计划的机率降低--交易商

路透班加罗尔10月12日 - 路透对货币市场交易商的最新调查显示，欧洲央行(ECB)资产购买计划延长到2016年9月后的可能性降至50%。

仅一个月前，21位交易商中的17位表示，欧洲央行将延长每月600亿欧元资产购买计划期限，但周一调查显示，分析师预估中值认为延长这一计划的机率有50%。

此前官方数据显示，欧元区9月通胀率重回下降0.1%的水平，与欧洲央行开始量化宽松政策时的3月水准相同。

在最新调查中，预估中值显示欧洲央行有40%的可能性在未来六个月扩大每月购债规模。而两周前，21位交易商中的11位表示，他们预计欧洲央行将在未来六个月提高每月购债规模。(完)