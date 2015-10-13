调查：欧洲央行延长资产购买计划的机率降低--交易商

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透班加罗尔10月12日 - 路透对货币市场交易商的最新调查显示，欧洲央行(ECB)资产购买计划延长到2016年9月后的可能性降至50%。
仅一个月前，21位交易商中的17位表示，欧洲央行将延长每月600亿欧元资产购买计划期限，但周一调查显示，分析师预估中值认为延长这一计划的机率有50%。
此前官方数据显示，欧元区9月通胀率重回下降0.1%的水平，与欧洲央行开始量化宽松政策时的3月水准相同。
在最新调查中，预估中值显示欧洲央行有40%的可能性在未来六个月扩大每月购债规模。而两周前，21位交易商中的11位表示，他们预计欧洲央行将在未来六个月提高每月购债规模。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。