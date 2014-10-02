焦点：欧洲央行将公布资产购买计划细节 希望借此振兴经济

图中为欧洲央行大楼前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透法兰克福10月2日 - 欧洲央行周四将公布资产购买新计划的细节，希望凭借新计划振兴欧元区经济，消除通缩隐患。

欧洲央行计划购买资产支持证券(ABS)，目的是想通过这种信贷手段刺激市场，并支持对作为欧元区经济支柱的中小企业的放贷。

但要想该计划在整个欧元区得到推广，欧洲央行或许需要购买评级较低的ABS，这些ABS的评级水平会低于欧洲央行在以往融资操作中对机构所提供的抵押品的要求。

这一计划已在德国等国引起争议。但欧洲央行管委会24位成员中大多数都认为，疲弱的经济前景需要他们采取行动了。

上个月，欧洲央行宣布将购买ABS和有担保债券，向经济注资。央行还将利率调降至纪录低位，并称利率已经没有多少再下调的空间。

周四欧洲央行预计不会调整利率，但总裁德拉吉将会介绍资产购买计划的具体内容。

“我觉得他们会宣布一项在未来两年(购买ABS和有担保证券)的全面计划，规模会很大，估计在2,000亿至3,000亿欧元之间，“贝伦贝格银行分析师Christian Schulz说。

周一的路透调查显示，货币市场交易商平均预期欧洲央行将在一年内总共购买2,000亿欧元ABS和有担保债券。

本周公布的数据也显示了欧元区目前的问题：9月制造业增长进一步放缓，通胀率降至区区0.3%，远低于欧央行接近但低于2%的中期目标。

**ABS购债计划惹争议**

银行业对于欧洲央行提供的新一轮低成本贷款接受程度不高，令人失望，随后央行重新启动有资产担保证券(ABS)市场的举措更加引人关注。

德拉吉已呼吁各国政府支持购买计划，为一些风险较高的ABS品种提供担保，这样做可以给市场设置一道安全保障，鼓励其他买家进入。

但德法两国反对由国家提供担保，他们的阻挠可能让欧洲央行发展ABS市场的努力受挫。

了解欧洲央行思路的人士表示，该计划可能允许央行买入希腊和塞浦路斯的“垃圾”级银行贷款。此举可能让德国与欧洲央行之间的关系变得更加紧张。

德国央行总裁魏德曼已经表示反对购买ABS计划。德国智库Ifo主席辛纳也反对该计划。

“现在欧洲央行即将把自己变成一家坏账银行，甘愿向银行购买垃圾级贷款，以此帮助这些银行通过欧洲央行的压力测试，”辛纳说。

“他们打算只购买较为优质的那部分，但你会看到，他们将不得不也买入风险资产，”他补充说。

**刺激信号**

德拉吉上月称，计划扩大欧央行资产负债表至接近2012年初的水平，以向经济注资。资产购买是该计划的一部分。

欧洲央行资产负债表在2012年3月超过3万亿欧元，当年第一季，有时资产负债表还会下降约4,000亿欧元，这样的差距让欧洲央行想部署的具体刺激规模存在不确定性。

为了触动市场，德拉吉可能会做出约束性承诺，对资产负债表扩大规模提出一个更具体的数字，不过这种情况不太可能。

但德拉吉需要暗示，该央行准备采取更多举措以维持欧元贬值势头。欧元目前在两年低点附近，其贬值可以帮助提振通胀脱离低点。

路透对分析师的调查显示，未来一年欧元将进一步贬值，欧洲央行进一步实行刺激举措的可能性拖累欧元。

苏格兰皇家银行的分析师Richard Barwell预计，德拉吉将暗示启动美国式量化宽松的“意愿增强”。这种量化宽松基本就意味着印钞以购买资产，“但我认为他们不会就此做出承诺”。(完)

(编译 白云/郑茵/李爽 审校 张荻/朱晓军)

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