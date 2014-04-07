欧洲央行称将为资产购买作准备 最终落实遥遥无期

* 莫尔许称从在理论上达成一致到实际实施还有很长一段时间

* 冈斯坦西欧称在决定行动前必须先评估通胀前景

* 莫尔许称需快速行动消除资产支持证券(ABS)污名

* 诺沃特尼称赞成强化ABS市场

* 魏德曼和克诺特强调货币政策的局限性

路透布鲁塞尔/伦敦4月7日 -欧洲央行决策者表示，央行将为大规模购买资产作准备，但距离最终开始执行该计划还有很长一段时间，并且，在开始行动前将先评估通胀前景是否改变。

由于通胀率远低于目标，欧洲央行上周暗示将透过所谓的“量化宽松”(QE)举措来提供流动性，以提振欧元区经济。

但欧洲央行的高层决策者周一表示，没有必要立即采取行动，他们认为在央行决定效仿美国联邦储备理事会(FED/美联储)等其他国家央行开始实施QE举措前，还有很长一段时间。

欧洲央行在设计量化宽松计划时还需解决一系列问题，需快速行动建立一个资产支持证券(ABS)市场，为QE计划中的资产购买行动创造条件。

欧洲央行六位执委之一莫尔许表示，金融市场不应操之过急，预计央行马上会采取行动，他强调称，央行仍有再度降息的空间。

“从在理论上达成一致到最终开始操作仍有很长的路要走，”他在伦敦讲话时表示。

莫尔许的讲话可能使市场对欧洲央行将开始实施QE的预期降温。一项路透调查显示，受访的21位欧元货币市场交易商对欧洲央行实施QE计划可能性的预估中值为40%。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在布鲁塞尔发表讲话称，低通胀使欧元区的“情势非常令人担忧”。3月欧元区通胀下滑至0.5%。

“一旦经济状况恶化，可能导致通胀率跌至负值区域，目前一些欧元区成员国已经出现了这种情况，”他说，“负通胀率将是非常严重的问题。”

但他还表示，在决定是否采取新的政策行动前，央行必须先评估中期通胀前景较上月设定的情景是否发生了变化。

欧洲央行的内部预估为，2016年通胀率将攀升至1.5%，2016年第四季将触及1.7%。欧洲央行设定的中期通胀目标为低于但接近2%。

“我们需要静观4月通胀的表现。届时通胀率可能会攀升，“他周一在布鲁塞尔举行的欧洲议会听证会上表示。

他还强调指出，“不应轻易决定”采取非常规政策举措，他谨慎地表示，有些媒体报道暗示欧洲央行可能购买1万亿欧元的资产，这有些操之过急。

”专家和工作小组正在研究很多种假设，外界不应干预他们的研究。我建议大家不要将根据很多不同假设进行的技术性研究当作最后的决定。一切都还是未知数，“他说。

**动用量化宽松政策的障碍**

欧盟统计局将在4月30日发布4月通胀数据。

不过，数据可能因包括复活节较晚等季节性因素影响而失真，这意味着欧洲央行可能不得不等到5月或6月才能更清楚地了解通胀状况。

莫尔许给出了欧洲央行在推出量化宽松政策之前必须解决的问题清单。

“与民间和公共行业不同资产类别存在的形式和是否合格相关的具体问题，”他表示，“我们也研究该计划在法律层面是否合规...我们的运作不能超出相关的法定权限。”

奥地利央行总裁诺沃特尼在维也纳向记者表示，欧洲央行正密切关注通胀变化，以权衡是否需要采取包括非传统措施在内的进一步行动。

“这并不意味着马上会采取行动，而是要未雨绸缪，以防万一，”他指出。

诺沃特尼表示，他倾向强化欧洲的资产担保的证券(ABS)市场，他称这会直接提振对中小企业(SMEs)的信贷，而同时又有积极的货币政策效果。

美国2007年发生次贷危机，引发全球金融危机，人们对证券化谈虎色变。

为了为证券化能提振对中小企业信贷正名，莫尔许提出了一个央行ABS合格标准计划，他表示，这可能成为识别“合格”ABS的有益的开始。

“我们必须迅速行动，并对欧洲的现状保持高度敏感，”他说。

由于指标利率处于0.25%的纪录低点，欧洲央行被迫在非传统政策措施中寻求应对欧元区低通胀的办法。

诺沃特尼表示，不排除进一步降息的可能性，但问题是“目前降息是否真的有效，或者是否其他措施可能效果更好。”

德国央行总裁魏德曼表示，“毫无疑问，德国央行对过度加大货币政策负担深恶痛绝。”这凸显了欧洲央行的鹰派成员对过度动用货币政策的抗拒。

荷兰央行总裁克诺特在和魏德曼参加同一活动时表达了类似的观点，“货币政策不能解决欧洲经济与货币联盟(EMU)的问题。即便运用得法，也只能是争取时间罢了。”(完)

(编译/审校 李军/母红)

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