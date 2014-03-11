欧洲央行公布资产质量评估细节 对银行业体质审查持强硬态度

* 欧洲央行公布285页的资产质量评估操作手册

* 在8月之前，将对每家银行平均1,250项贷款进行审查

* 如果超过一年未评估抵押品价值，需对抵押品进行重新估值

路透法兰克福3月11日 -在未来数月对银行资产负债表进行审查时，欧洲央行将要求银行重新评估其资产价值，更为现实地看待可能出现的损失，暗示欧元区银行业监管将进入一个更为严苛的新时代。

欧洲央行在周二发布的银行业资产质量评估(AQR)指引中指出，将从现在起到8月底，对128家银行的数万亿欧元资产进行审查，目的是在11月开始担负起银行监管职能前找出银行业可能存在的问题。

压力测试是欧元区各国统一银行业监管，以及必要时关闭银行的一项更为宏观计划的一部分，该计划旨在恢复银行业稳定，避免再度出现耗费纳税人数万亿欧元资金加以救助的债务危机。

欧洲央行执委劳滕施莱格告诉华尔街日报，她预计测试结束后，部分银行将需要改善其资本状况，要么通过筹资，要么通过出售资产，但她没有透露具体金额。她被援引称“这是银行清理资产负债表的最后机会。”

资产质量评估结束后，将进行“压力测试”，两项评估的结果将在10月公布。

估计银行的资本缺口在2,800-7,700亿欧元之间。

一旦结果公布，欧洲央行将要求银行在其2014年账面上部分反应评估的结果。

欧洲央行的指引中，还为在何种情况下贷款被划归减损项目设定了不同的情景。

另外，在资产质量评估过程中，还将检查抵押品的估值是否正确。如果在过去12个月期间未对抵押品价值进行过评估，则需进行重新评估。

除贷款外，欧洲央行还将对“第三级资产”--一系列很难估值的资产--进行评估，其中包括，衍生品，以及银行通过提前止赎获得的地产，在私募股权交易中所占的份额，以及特殊投资工具等方面的资产。

欧洲央行将对29家在这类资产上有很大敞口的银行进行更为深入的评估，其中包括德意志银行(DBKGn.DE)、德国商业银行(CBKG.DE)、法国兴业银行(SOGN.PA)、意大利裕信银行和西班牙桑坦德银行(SAN.MC)。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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