专访：欧央行须扩大资产负债表 量化宽松非唯一选项--IMF官员

路透华盛顿4月11日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲事务部副主管Mahmood Pradhan表示，欧洲央行应进一步扩大资产负债表，以规避通缩风险，但选项不局限于量化宽松式的购债举措。

他说，增加向银行业者的流动性供应，或者购买资产支持债券等民间部门资产，也可以帮助欧元区应对低通胀的风险，即便欧洲这类资产池规模较小。

他并称，欧元区从日本近20年来对抗通缩经验中所得到的重要教训是迅速采取行动，而且不光要看长期通胀预期，也要看中短期的通胀预期。

Pradhan周四对路透表示，“欧元区的证券化资产池相当小。欧洲央行面临的挑战是扩大该资产池，这将需要时间，”不过其可以纳入公司债等其他资产。

“重点是当达到零的下限时，为维持宽松货币政策立场，将需要扩大资产负债表。我们所能想到的大多数非常规政策都涉及扩大资产负债表。”

IMF再三呼吁欧洲央行采取非常规举措来应对欧元区偏低的通胀水准。低通胀可能削弱经济成长，并让欧元区国家更难处理其巨额的公共债务。

欧洲央行上周未推出额外刺激举措，但欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示有可能在未来采用量化宽松政策。

**日本的教训**

Pradhan同意欧洲央行的观点，即欧元区未处在通缩的境地，但表示可以吸取近20年日本无法摆脱通缩的教训。

他表示，“日本的经验告诉我们，及早行动是非常重要的。”

他还称，欧洲央行迄今为止的行动“相当迅速”，但在判断物价预期是否依然良好受控时，不仅要看长期，还要关注中短期通胀预期。

Pradhan表示，日本的长期通胀预期一直“不错”，即便是陷入通缩的时候；但中短期通胀预期显示出通胀压力消退的初步迹象。

“我们非常有兴趣将此与欧元区的状况相对比，那里的长期通胀预期仍良好，但中短期预期开始显现出下滑迹象。”

他表示，日本的经验还表明，解决银行业问题对于恢复信贷增长和支持投资而言至关重要，而欧元区的投资水平依然“相当低”。

Pradhan称，欧元区的资产质量评估和银行业压力测试是朝正确方向迈出的步伐，一旦完成，欧洲将能更好地处理其脆弱资产。

欧元区3月通胀率降至0.5%，为2009年经济深陷衰退以来最低，并且远低于欧洲央行低于但接近2%的目标水准。

德拉吉承认低通胀导致欧元区更难削减债务，并且更难实现经济调整，不过他也责备IMF对欧洲央行的建议要比对美联储的建议更加强硬。(完)

(编译 李爽/张荻/戴素萍/王兴亚；审校 徐文焰)

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