欧洲央行计划要求银行业解决不良贷款问题--消息人士

路透法兰克福1月19日 - 银行业人士周二称，欧洲央行(ECB)计划指导欧元区银行业者如何更好地管理不良贷款，以解决抑制该地区经济复苏的一个问题。

国际货币基金组织(IMF)去年称，欧元区不良贷款自2009年以来已增长逾一倍，到2014年底接近1万亿(兆)欧元。这些不良贷款成为银行业的负担，妨碍其发放贷款。

欧洲央行已询问了多家银行的不良贷款情况，包括意大利西雅那银行(Banca MPS) (BMPS.MI)和裕信银行(UniCredit) (CRDI.MI)。消息人士称，选择这些银行是为了建立有代表性的样本，并不一定是因为他们受到的影响尤其大。

了解情况只是第一步，欧洲央行接下来还会确定处理不良贷款的最好做法。

欧洲央行的监管团队在为其监管的银行制定建议时，将采用上述指南。

相关建议或许包括雇聘更多人员来处理不良贷款，调整内部做法，以及计提更多坏帐准备，评估不良贷款的价值，甚至创建坏账银行等。

欧洲央行的一位发言人表示，要求提供信息是“标准的监管做法”。

不良贷款通常是指逾期90天以上的贷款。(完)