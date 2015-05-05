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国际财经 | 2015年 5月 5日 星期二 09:51 BJT

欧洲央行计划实施更多压力测试提高银行业抗危机能力

路透法兰克福5月4日 - 欧洲央行负责微观审慎监管的官员Jukka Vesala周一表示，该央行计划利用进一步的压力测试，帮助欧元区躲过未来的银行业危机。

欧洲央行直接监管欧元区123家大型银行，而规模较小的银行仍由各国自行监管。

“压力测试未来无疑将是监管活动的一部分，无论以何种形式进行，”Vesala在一个银行业会议上表示。

他指出，欧洲央行正密切关注大型银行业务模式与策略的可持续性，并与大型银行高管和风控官员会面，作为监管检查计划(SEP)的内容之一。SEP还包括现场检查、调查银行业者的内部模式、以及组建多国监管团队进行定期检查。

Vesala表示，欧洲央行正在“尽量多地”与银行高管会面。

“SEP计划让这种讨论形式正式确定下来，”他补充道。(完)

(编译 徐文焰；审校 张荻)

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