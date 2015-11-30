（重发）专访：欧盟监察员呼吁欧洲央行停止在政策决定前会见银行界高管

图为德国法兰克福欧洲央行总部大楼前的标识。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

(重发以补上因技术问题遗失段落)

路透法兰克福11月27日 - 欧盟监察员Emily O'Reilly已呼吁欧洲央行停止在政策即将确定前不久会见对冲基金等市场参与者，使欧洲央行面临更大压力，要求严格其行为准则。

她表示下周将致信欧洲央行总裁德拉吉，力陈央行官员不应在确定政策(比如指标利率)之前会见投资者，从而使之获得优先于其它市场对手的任何优势。

这项建议可能重燃关于欧洲央行透明度的争议。欧洲央行可谓欧洲最有权力的机构，能够设定欧元区的官方借贷成本、监督银行业、同时还是参与援助希腊等陷入困境国家的“三巨头”之一。

此前在今年稍早曾举行过一个不公开的对冲基金餐会，一位欧洲央行高层官员在会上透露过对市场敏感的信息。

近期公布的官员日记显示，对冲基金和银行经常与欧洲央行决策者会晤，即便是做出重大决策前夕。

O'Reilly对路透表示，“根据欧洲央行的规定，执委与他们会面时，不应该让某些群体比其他人获得更多的优势。”

“目前有关沉默期的规定涉及演讲和公开露面。但这些规定是否应适用于双方的会面？”她称。

作为监察员，O'Reilly对欧洲机构进行进行监督，确保它们的行为符合道德规范并对公众负责。

目前欧洲央行在重新审视透明度的问题，例如“沉默期”。这指的是欧洲央行决策者在这期间内应避免与外界讨论政策。

**做法不同调**

尽管监察员的建议没有法律效力，但他们给欧洲央行带来压力，促其与其他央行的普遍做法一致。欧洲央行拒绝就此置评。

之前欧洲央行日程安排显示，欧洲央行执委科尔在2014年9月与法国巴黎银行人士会面，几个小时后，欧洲央行即降息。

此外，今年5月科尔还告知对冲基金等听众关于加速债券购买计划等消息。

隔天当欧洲央行公开这一计划时欧元下跌，一些投资者强烈抗议这种不公平。欧洲央行称，他的演说发布是意外耽搁的。

相比之下，英国央行有严格的发布规则，在制定利率等政策会议前一周左右，禁止货币政策委员会成员与“市场参与者”会面。

欧洲央行还没有这种限制规定，但一位熟悉该央行想法的人士透露，出台停止高级官员在这种敏感时间会见银行人士的规定“只是时间问题”。

对于欧洲央行决定从明年2月起公布执委会六名委员的日程，O'Reilly表示欢迎。

“阳光是最好的消毒剂，”她说道，并补充称鉴于欧洲央行影响力、包括其作为银行监管者的影响力不断增加，有必要重新考虑其透明度问题。

“现在可能有些模糊...但(欧洲央行)未来几年将成为一个家喻户晓的名字，”O'Reilly称她在亲自传达给德拉吉的关于透明度的信息中说道。

O'Reilly的严格立场也得到其他人的认同，比如前英国央行货币政策委员会(MPC)委员、现任彼得森国际经济研究所所长普森。

“沉默期确实非常重要。我将完全保持沉默，我不能与人交谈，”普森表示。

“看起来欧洲央行尚未执行这一点，这与其他央行格格不入。”(完)