焦点：欧洲央行诚邀银行申请新贷款 欲藉此振兴欧元区经济

图为不同面值的欧元和瑞郎钞票。 REUTERS/Denis Balibouse

路透法兰克福9月16日 - 欧洲央行(ECB)周二邀请银行业申请新一轮长期贷款，并希望这些贷款能刺激对企业放贷，并振兴欧元区经济。但银行业申请资金规模料不会太大。

该计划是欧洲央行抵御通缩威胁、为欧元区经济注入活力的关键之举。欧元区经济在第二季陷入停顿，0.3%的通胀率也远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。

欧洲央行将在周四0915GMT左右宣布向银行业发放了多少新贷款，这次少量释放资金正值此前的三年期廉价长期贷款--长期再融资操作(LTRO)快要到期。欧洲央行曾在2011年底和2012年初两度进行LTRO。

新的定向长期再融资操作(TLTRO)也将以接近零利率向银行提供长期资金，但还将与放贷挂钩，主要是向小型企业放贷。小型企业是欧元区经济的基石。

分析师对该操作能否促进放贷表示怀疑。

“给银行业多少流动性并不重要。它们还是不会放贷，”评级机构惠誉的银行业专家Fabio Ianno表示。

惠誉认为，南欧很多企业处境不佳而且需求低迷，意味着银行业在该地区没有太大兴趣发放企业贷款。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉本月稍早表示，希望通过TLTRO以及新的资产购买计划扩大央行资产负债表，以促进信贷流动，激励经济增长。

德拉吉称，希望资产负债表回到2012年初的水平，达到比目前高1万亿(兆)欧元的规模。

“如果目前举措的主题是扩大资产负债表，我怀疑能做到多少，”苏格兰皇家银行分析师Richard Barwell称。

**首次出手**

本周的操作是银行首次参加央行TLTRO。

按照计划，他们在本周和12月的招标中将能借到最多4,000亿欧元，利率略高于欧洲央行常规融资操作，等到2016年年中还有机会获得额外贷款。

路透对20家货币市场交易商进行的一项调查显示，在周四的操作中银行料将拿到央行提供资金的四分之三以上，本周获得高达1,330亿欧元贷款，在12月11日再贷到2,000亿欧元资金。

“感觉这可能不会使资产负债表发生质的改变，这就使德拉吉本月稍早宣布的计划面临更大压力，”Barwell称。

按照该项目，欧洲央行计划购买有资产担保的证券(ABS)和担保债券，帮助缓解欧元区信贷状况。

根据定向长期再融资操作(TLTRO)计划，今年4月到TLTRO操作期间，净放贷为正值的银行，可以最高借入这段时间新放贷净额的三倍，只要银行的放贷高于特定指标，就能等到2018年再偿还贷款。

不过，TLTRO并未规定银行必须把欧洲央行贷款完全用于新的放贷。

央行的构想是，这个计划可以带来至少下列三种情况之一。银行可能利用这些资金放贷给一般家庭与企业，而能直接协助重振经济；或是银行自己以这些钱购买资产；或是银行以这笔钱取代自行发债。

第二和第三种情况能降低所有银行的融资成本，甚至包括那些没有向欧洲央行借贷的银行，效果将会扩散，使广大企业信贷市场的银根更加宽松，信贷成本更低，更容易取得。

欧洲央行在9月4日会议将利率降至纪录低位，并表示不会再进一步降息，因此之后的TLTRO不会有更好的条件，这让TLTRO更具吸引力。

德拉吉表示，降息“是在告诉有意参加TLTRO计划的银行，不应该预期利率会进一步降低，因此他们不应该为了这个理由而犹豫参加TLTRO。”

确实，取得TLTRO四年期贷款，将使银行获得某种保障，在这段期间内不必担心可能升息。

不过能不能让资金流向企业是另一回事。

“我认为资金不会流向实体经济，”惠誉的Ianno这么说。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)

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