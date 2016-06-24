独家：欧洲央行拟制定关于银行削减坏账的非约束性指引--消息

路透法兰克福6月23日 - 消息人士称，欧洲央行计划在今年年底前或明年年初给出关于欧元区银行削减坏账的非约束性指引，给银行施加压力，但不会强制银行执行。

此举将让银行拥有一定程度的灵活性，同时也表明欧洲央行至少最初是比较侧重于采取说服的方式。

欧洲央行估计，去年底时欧元区银行的不良贷款率为7.1%，几乎为美国的五倍。意大利和希腊是拖后腿最严重的两个国家。

欧洲央行首次采取非约束性指引手段就将目标对准坏账，这表明该行将避免出重拳，缓解了外界对于银行将不得不尽快抛售坏账的担忧，但有可能会拖延欧洲坏账问题。

另一消息人士称，目前尚未有决定，因此欧洲央行的想法可能仍会变化，特别是在时间方面。欧洲央行对此不予置评。

消息人士称，不愿服从的银行可能会见到上述指引在监管评估中被强化，有可能影响到对它们的资本要求。(完)