欧央行贷款将通过银行间接产生影响 无量化宽松效应

路透伦敦12月22日电---欧洲央行(ECB)提供长期低息贷款,以防银行迅速去杠杆化的冲击,这与美国式的印钞不同,後者将渗透至实体经济,并涌向其他市场.

银行资金充裕後的买进,或使意大利和西班牙公债略微受益.不过这些货币最可能用於帮助缓解银行眼下的再融资需求--他们需要出售多达3万亿(兆)欧元资产进行去杠杆化,并满足严格的新资本要求.

另一方面,信贷紧缩已被避免,且去杠杆化现可更平稳地进行,消除困境中的欧洲经济的双重潜在威胁.

ECB三年期超低息贷款可能缓解美国货币市场基金从欧洲银行外流.

逾500家银行借入的4,900亿欧元资金,这是向金融体系注入的最大规模的流动性,相当於所有欧洲银行2012年到期债券的近三分之二,几乎是西班牙和意大利2012年公债发行总额的1.5倍.

ECB将在2月继续采取另一次类似操作,意在直接帮助需要筹资的银行.

不过这与美国联邦储备委员会(美联储, FED)的量化宽松大不相同.

"真正的量化宽松措施创造货币并买入资产,所以是直接干预金融市场.而ECB所做是使银行能用抵押品换取流动性.这可能让一些人失望,因为不是他们希望的强力火箭炮,"法国巴黎银行Investment Partners首席投资官William de Vijlder称.

"但由於能获得流动性,银行也更好地管理资产负债表.这带来更多灵活性.从流动性角度看,这是很重要的一步.明年某个时间人们会说,这推动了更积极的市场发展."

不管是否帮到银行,并鼓励其放贷,这些资金都不大可能像美国资金那样,蜂拥至大宗商品和新兴市场.

"我认为大宗商品不是他们的首要目标.欧洲国家的银行和政府就好像是两个溺水的人,他们相互依靠,奋力求生,"Diapason Commodities Management首席投资分析师Sean Corrigan说.该公司旗下管理着85亿美元大宗商品资产,大部分为多仓.

**"萨科齐"利差交易**

由於欧洲央行的贷款利息便宜,只有1%,因而银行可买入与贷款期限相同的欧元区受困国家主权债,从中赚取的利差或可高达400多个基点.

但银行业分析师估计,只有不超过1,000亿欧元的资金会流入西班牙或意大利等国的公债市场,冷淡回应法国总统萨科齐希望银行业"贷款购债"的呼吁.

投资者担心银行业对公债的风险敞口已经太大,再加上欧洲银行业监管方要求银行减持主权债,因此恐怕鲜有银行会冒险大举出手.

"在去杠杆化的大环境中,我们质疑这些贷款是否会大量进入公债市场.而银行的主权债曝险敞口受到如此严密的监控,也是我们质疑的一个理由,"苏格兰皇家银行的分析师Nick Matthews说.

银行可能已将从欧洲央行那里贷到的大部分资金专门留出,用於满足自身未来三个月的债务需求.这应能消除流动性危机导致银行破产的风险,并能缓解融资紧张.

汤森路透数据显示,明年银行将有7,250亿欧元的债券到期,单是第一季就高达创纪录的2,820亿欧元.

**信贷回升?**

银行业的放贷活动也许会重新变得更加自由一些,这对於似将重返衰退的欧元区经济来说,可谓直接帮助.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)称,打算用所得资金来为意大利的工业和家庭提供融资.意大利银行业从欧洲央行那里申购了1,160亿欧元贷款.

这应能减缓欧洲信贷下滑的步伐,目前欧洲各地信贷滑坡的现象十分明显,像法国巴黎银行(BNPP.PA)、法国兴业银行(SOGN.PA)和德国商业银行(CBKG.DE)等大型银行的信贷都在减少.

明年2月底欧洲央行第二次提供三年期贷款时,需求料旺盛依旧.而风险在於,银行业对欧洲央行的依赖变得愈发严重.(完)

--编译 王丽鑫/艾茂林;审校 丁琦/隋芬

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