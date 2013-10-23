欧央行明年将开展银行体质评估

路透法兰克福10月23日 - 欧洲央行(ECB)周三承诺，明年将在欧元区大型银行间进行广泛的一系列测试。欧洲央行将其公信力押注在这次关键评估上，该评估对于重建对金融业的信心至关重要。

欧洲央行正计划检查欧元区的128家大型银行，称这次评估旨在改善金融业的透明度，发现问题并在必要时实施“纠正措施”，以重建对银行业的信心。

欧洲央行总裁德拉吉在声明中称，“这是一次性的全面评估，统一面向全部重要银行实施，涵盖欧元区金融系统约85%的范围。这对欧洲和欧元区经济的未来，都向前迈出了重要的一步。”

他表示，“首要目标是透明度。我们预计本次评估将增强民间部门对欧元区银行稳健性及其资产负债状况的信心。”

欧洲央行称，将在2014年10月得出评估结果。欧洲央行明年11月开始将承担新的监管职责。欧洲央行还表示，如果发现资本短缺，将要求银行补足资本。

欧洲央行还称，“为了评估成功进行，关键在于事先提供支持措施。”(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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