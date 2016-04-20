（修正）欧洲央行QE伤害银行业利润 对放宽放款条件贡献不大--调查

（修正：内文第七段中“净利率收入”应为“净利息收入”）

路透法兰克福4月19日 - 一项欧洲央行对银行业者的调查周二显示，欧洲央行的资产购买计划正在伤害银行获利，同时对银行放宽放款条件的贡献很小或在降低。

这项在3月间调查141家欧元区银行所得的结果，可能给欧洲央行总裁德拉吉招来更多批评。德国已再度抨击德拉吉印钞振兴经济的做法。

欧洲央行的银行业调查显示，总的来说，在截至3月的六个月，仅微弱多数的银行因欧洲央行的政策而放宽了放款授信标准。

这与上回于10月所做的调查大体上一致。

购债举措在放宽贷款条款和条件方面效果比较明显，比如收取的利息，但程度似乎逊于稍早的调查。

与此同时，银行称购债举措压缩了他们的净利差。购债举措会增加欧元区金融体系内的资金，进而推低利率。

总的来说，81%的银行称欧洲央行的负利率政策导致净利率收入下降。

欧洲央行3月将每月资产购买规模提高三分之一，并调降三项主要利率。预计该央行周四的政策会议不会调整政策。

欧洲央行目前每月购买800亿欧元的证券，主要是公债，以刺激放贷及欧元区的通胀。(完)