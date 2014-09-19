《热点透视》ECB开闸放水只是一厢情愿 银行意愿才是关键

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 李春喜

路透伦敦9月18日 - 欧洲央行(ECB)的火箭炮无奈地沦为了一个玩具。央行计划提供一系列四年期低息贷款，使欧元区摆脱当前的低增长和低通胀状况，但在9月18日的放款首日，银行业者仅申请了830亿欧元。这个惨淡开局，意味着欧央行现在最好能确保兑现另一个承诺，即购买民间资产，以帮助实现同样的目标。

欧洲央行总裁德拉吉表示，目标是将央行的资产负债表规模从当前的2万亿(兆)美元“朝着”3万亿的目标扩大。央行选择的武器是四年期低息贷款，分摊在未来两年提供。此外，央行还宣布了要购买资产支持证券的计划。目前欧洲央行一直未大规模购买公债，即英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)采用的“量化宽松”措施。

这批贷款被称为定向长期再融资操作(TLTROs)，单是今年的规模就预计在4,000亿欧元左右。下一次操作定在12月。

为什么银行热情不高呢？ 一些正面的解释是，银行业者仍在通过欧元区的资产质量审查，结果将在10月公布。以后它们就会更想获得资金。

不过这些疲弱的数据也显示出TLTROs措施的局限性，因为还是要取决于银行自身的借款意愿，而当前市场上信贷需求疲软，信心低迷。目前货币市场利率和欧央行存款利率均为负值，银行在未决定将资金用往何处的情况下，保留闲置资金的成本很高。

欧央行进行操作时，市场稍有一点不知所措：意大利公债收益率(殖利率)较结果公布前小幅走高。对此的一个解释是，银行疲弱的申领，增加了欧洲央行购买公债的可能性。TLTRO计划的失败甚至可能更合部分欧元区政府的心意，因为这意味着欧洲央行未来可能不得不购买它们的公债。

至少，这个令人失望的开局将给欧洲央行施压，促使其在政府放宽银行发债之后，兑现购买资产支持证券的承诺。如果幸运的话，贷款申领的惨败将被忘记，否则，要求央行采用更强力武器的压力将会加大。(完)

(译文审校 艾茂林)

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