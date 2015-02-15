ECB副总裁冈斯坦西欧警示资产泡沫 称需加强监管影子银行

路透英国考文垂2月13日 - 欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧周五警告称，全球极低的利率已导致一些资产价格出现“泡沫”，需要投入更多力量以控制快速发展的非传统“影子”银行业。

他称，目前许多主要发达经济体有必要采取近零利率以及央行积极的刺激措施，但这些举措也在产生副作用。

“极低的通胀率和经济成长迟滞伴随着金融资产市场的一些泡沫；这些泡沫源自低利率环境下对‘收益率的追求’，”冈斯坦西欧在华威大学发表的演讲中表示。

他称，尽管欧元区“泡沫”的程度不太明显，但对资产泡沫的担忧不应影响一些主要央行对低利率和刺激措施的思惟。

这些问题应通过其他方法解决，即所谓宏观审慎工具，比如提高对某些资产和交易的课税，为过热的情势降温。

他称，“货币政策不能背离明文规定的央行职责，”比如控制通胀。

“因此宏观审慎政策对于任何一个经济体都是必要的，因为商业和金融周期并不同步。”

冈斯坦西欧在欧洲央行还负责监管金融稳定性，他亦担心银行体系的较非传统领域越来越重要的角色，比如对冲基金、货币市场基金以及保险业衍生品。

他称，就持有资产规模来说，未来五年内所谓“影子”银行可能就会高于一般银行业。

冈斯坦西欧称，这意味着这一领域可能需要更多管控，较计划中全球改革预见的更严格。

“目前欧洲央行或宏观审慎当局尚未掌握防范影子银行增建过度风险的工具，一些还有待制定。”

“原则上影子银行应受到直接监管。在这样的背景下，专家组织已在讨论缓冲资金需求、赎回费用及门槛，所有都不能排除在外，”冈斯坦西欧称。(完)

(编译 于春红 审校 张若琪)

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