独家：欧洲央行考虑对银行实施分级罚款 并扩大买债范围--官员

路透法兰克福11月25日 - 据数位官员透露，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否对囤积现金的银行业者处以罚金，以及是否扩大债券购买范围。

距离欧洲央行政策会议还有一周多一点的时间，各种选项均有可能，从买入市政债券，到针对在欧洲央行囤积现金的银行实行两级罚款。

要求匿名的官员称，预备会议甚至还讨论了买入重新打包后的不良贷款，但目前还不太可能实施这个激进举措。欧洲央行拒绝对此置评。

一位了解磋商情况的官员表示，“他们还在努力确定应包括哪些举措。许多人有不同的看法。”在这些磋商中，欧洲央行总裁德拉吉与德国持怀疑态度的决策者出现不和。

“有人认为应采取让市场大感意外的行动。但你不能老是让人意外，迟早你会让人失望的。”

欧元区经济几乎停滞不前，欧洲央行担忧情绪加剧，在这种背景下，欧洲央行官员本周在法兰克福召开一系列高规格会议。

“现在出现通缩，因此必须做点什么，”另一位官员称。“几年后情况会如何，没有人知道。”

关于需要采取哪些举措来解决持续低通胀问题，已经过了数周的讨论，但官员们观点不一，使得难以出台扩大量化宽松并进一步调降已然触底的利率等举措。

若不这样做有可能让投资者感到失望，他们预期欧洲央行决策者会在12月3日的会议上支持扩大1万亿欧元的量化宽松举措，这种被称作“QE2”的举措至关重要。

**各种选择**

欧洲央行总裁德拉吉已明确表示，他希望扩大欧洲央行印钞举措，并进一步调降已然为负的存款利率。目前欧洲央行的购债举措主要用来购买政府公债。

为了缓和此举对银行业的影响，官员们在讨论分级利率，即对存储于央行的存款收费幅度要取决于储蓄规模，不过官员们对这一举措存在争议。

“可能为这一利率设定一个上限，这样一来，从某种角度来说，之后流动资金可能只会以较高利率在银行存放一个晚上，”另一位官员表示。“12月是否降息以及如何降息还在讨论当中。”

这种分层收费的办法不像直接提高收费那样影响巨大，后者对德国或法国银行业的打击尤其大，因为这两国银行在欧洲央行的存款最多。银行业通过这种方式存放在欧洲央行的资金接近1,700亿欧元。

然而，这可能会令欧洲央行的系列措施变得更加复杂。

官员们提到另一个可能的方案：即冒着得不到偿还的风险购买银行贷款。

一位知情人士称，这些贷款可能与信用较好的贷款打包在一起，然后加以出售。“或许会购买与信用较好的贷款重新打包在一起的不良贷款，”知情人士说，“如果我们真这么做，那么情况将非常糟糕。”

不过，这类建议可能会惹怒德国，因此暂时还不大可能被采纳。欧洲央行执委中来自德国的委员劳滕施莱格已公然反对扩大印钞计划。

在20个可能的举措中，德拉吉必须找到一个妥协方案，能够获得欧元区19个成员国央行总裁中绝大多数的认可，其中既包括强势的德国，也有实力较弱的希腊。

蒂尔堡大学的Sylvester Eijffinger警告称，讨论的结果是有人公开表示异议，这种情况是有害。“欧洲央行不能用一个声音讲话，削弱了该行的公信力。”(完)