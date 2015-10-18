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国际财经 | 2015年 10月 19日 星期一 07:10 BJT

欧洲央行执委科尔敦促欧元区完成银行业联盟计划

路透柏林10月16日 - 欧洲央行执委科尔周五对德国议员表示，欧元区一体化需加深，以防范未来可能出现的震荡，而且应尽快完成银行业联盟计划。

“必要的快速、临时解决方案还不够，我们要在此基础上进一步行动，”科尔在柏林一场会议上发表演讲时说，并补充称，欧洲货币联盟要应对未来危机，必须更加强大。

“我想强调完成银行业联盟计划的紧迫性，”科尔即兴脱稿表示。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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