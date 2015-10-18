欧洲央行执委科尔敦促欧元区完成银行业联盟计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月16日 - 欧洲央行执委科尔周五对德国议员表示，欧元区一体化需加深，以防范未来可能出现的震荡，而且应尽快完成银行业联盟计划。
“必要的快速、临时解决方案还不够，我们要在此基础上进一步行动，”科尔在柏林一场会议上发表演讲时说，并补充称，欧洲货币联盟要应对未来危机，必须更加强大。
“我想强调完成银行业联盟计划的紧迫性，”科尔即兴脱稿表示。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。