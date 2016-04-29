欧洲央行将对银行业征收的监管费上调近四分之一

路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行周四表示，已将其对欧元区银行业征收的年度监管费用提高近四分之一，因该央行增加了工作人员，并准备对银行业进行新一轮压力测试。

欧洲央行称，欧元区银行业今年总计将需缴纳4.04亿欧元(4.59亿美元)的监管费，较2015年增加23.9%。

欧洲央行计划今年新招聘125名长期工作人员，以及35名临时性雇员。该央行还将对欧元区部分规模最大的银行进行新一轮压力测试。

欧洲央行直接监管的129家大型银行将承担上述费用的近90%，剩余费用由3,200家受成员国当局监管的小型银行负担。

“每家银行需缴纳的监管费将根据各银行的重要性及风险情况而决定，”欧洲央行在一则声明中称。(完)