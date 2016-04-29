欧洲央行将对银行业征收的监管费上调近四分之一

默克尔重要盟友发声 称德国绝不能屈从于特朗普的贸易威胁
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行周四表示，已将其对欧元区银行业征收的年度监管费用提高近四分之一，因该央行增加了工作人员，并准备对银行业进行新一轮压力测试。
欧洲央行称，欧元区银行业今年总计将需缴纳4.04亿欧元(4.59亿美元)的监管费，较2015年增加23.9%。
欧洲央行计划今年新招聘125名长期工作人员，以及35名临时性雇员。该央行还将对欧元区部分规模最大的银行进行新一轮压力测试。
欧洲央行直接监管的129家大型银行将承担上述费用的近90%，剩余费用由3,200家受成员国当局监管的小型银行负担。
“每家银行需缴纳的监管费将根据各银行的重要性及风险情况而决定，”欧洲央行在一则声明中称。(完)
(编译 汪红英；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。
路透华盛顿1月17日 - 美国候任总统特朗普提名的内政部长候选人Ryan Zinke周二表示，如果对他的提名获得认可，他将考虑取消奥巴马在环境问题上的部分举措，包括评估对联邦土地上石油钻探活动的限制。