欧央行应不急於承担监管银行业职责--官员

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透维也纳9月17日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周一表示,欧洲央行(ECB)在做好准备前,应不急於承担对欧元区银行业的监管职责.
"在银行业监管这一问题上,质量必须先于速度.我认为在时间压力下拿出解决方案是非常危险的,"诺沃特尼在有关欧洲未来视角的小组讨论中称.
诺沃特尼称,若指望欧洲央行在2013年中前像欧盟执委会预想的那样监管欧元区主要银行,就预期太高了.
他说,"考虑到政治上的纲领,我们是应该承担责任的机构.我们只有在自身准备好的情况下接管这一职责."
他补充到,欧元区6,000家银行的日常监管工作仍应由地方监管机构负责,欧洲央行只会在特别情况下介入.
欧洲央行监管大型银行是未来实现银行业联盟的重要内容,而且是欧元区永久性援救基金--欧洲稳定机制(ESM)绕过成员国政府直接援助银行的必要条件.
诺沃特尼称,目前欧盟向纵深发展的重要性应胜过规模的扩大.
"我们目前需要的是讨论有关纵深发展的问题.这亦意味着有关扩大的讨论将退居次席.我们必须把重点放在有关纵深发展的讨论上,而这一过程必须要逐步推进,"他说.(完)
--编译 兰秀娟;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。