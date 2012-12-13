ECB可望获授权监督欧元区银行业

* 德国财长朔伊布勒希望在耶诞节之前达成银行监管协议

* 法国及德国对欧洲央行的监管范围渐有共识

* 瑞典财政部长柏格警告称,银行业联盟可能会分裂欧洲

路透布鲁塞尔12月12日 - 欧洲政府周三对授予欧洲央行(ECB)监督欧元区银行业的新权力已接近达成共识,此前德国已暗示对于这项大胆的金融改革范围愿意展现让步.

德国财政部长朔伊布勒上周与法国财长莫斯可维西对于这项计划的关键部分公开交锋,但是在年底的最后期限迫近之下,双方缩小歧见,僵局萌生化解的希望.

达成统一监管机制的协议,是欧元区迈向更广泛的"银行业联盟"的关键第一步.希望藉此来处理类似这几年来拖累爱尔兰和西班牙等国的体质不佳的银行.

"我认为我们今天很有机会能达成协议,"朔伊布勒在布鲁塞尔与欧盟财长开会前对记者说."我希望我们能及时在耶诞节之前找到银行业联盟的解决方案."

莫斯可维西对与会人士说,协议的"各项要素"已经具备.

即使欧元区能够在周三化解大部分的歧见,其他困难的问题还在.

在6月峰会上,欧盟领导人誓言一旦共同的银行监管者就绪,欧元区纾困机制将有权直接让受困的机构进行资本重整.

法国、意大利和西班牙等国家都殷切希望这些权力能够尽快就绪.但德国却不急,因担心其可能被迫为区内受困银行买单.

朔伊布勒在会议上做引言时,试图扼杀任何和银行资本重组有关的讨论,并称新的监管者可能需要超过一年的时间才能充份运作.

长久以来,对于破产银行退出的负担应该如何分担一直看法分歧.

**塞浦路斯的提议**

周二路透得到一份由欧盟轮值主席国塞浦路斯所提出的折衷文件,这份文件在会议上获得欧洲央行和成员国的广泛支持.

欧盟轮值主席国塞浦路斯在一份草案中指出,欧洲央行将只对欧元区资产规模超过300亿欧元的银行进行日常性的监管.这份折衷草案旨在化解德国方面的顾虑.

根据这份折衷的方案,"重要"银行的标准为资产超过300亿欧元(390亿美元),或资产超过该国经济规模的五分之一,抑或至少在三个成员国营运.只有符合上述条件的银行才会受到欧洲央行的直接监管.

德国仍担心欧洲央行的监管职责与货币政策职能间可能存在利益冲突.例如,倘若欧洲央行准备维持低利率以支持银行业,便会产生这种冲突.

但周三会议的论调与上周旨在敲定此计划的会议截然不同,当时朔伊布勒与莫斯可维西的立场相左.法国希望欧洲央行具有广泛的监管权,而德国则希望保留对社区储蓄银行的主要监管权.

朔伊布勒已拒绝欧洲央行管理委员会对银行业具有最终监管决策权的提议,但在周三会议上称其认为或许能够找到妥协之策.

**欧洲出现分歧**

欧盟领导人希望在周四和周五峰会上签署此份协议,但若想达成协议,还需要获得一些既得利益国家的支持,例如英国、瑞典、波兰、匈牙利和荷兰.

瑞典财政部长柏格就已提出反对,称非欧元区国家在参与欧洲央行带头的此项计划时,不可能与欧元区国家站在同一起跑线上.

他表示,瑞典不太可能会加入,但或许会同意银行联盟在其他国家推行,不过他警告称这可能会"严重分裂"欧盟.

英国也有相似的担忧,尽管该国财政大臣欧思邦在会上暗示协议有望达成.

欧思邦称其主要担忧之一是,欧洲央行监管欧洲最大金融中心--伦敦城时可能会损害英国的主权.

要想推进该计划,则必须悉数获得27个欧盟国家的批准,即使最初只有欧元区国家加入此银行业联盟.(完)

(编译 许娜/李婷仪/戴素萍; 审校 孙茉莉)

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