欧洲金融：欧洲央行与德国就如何解决受困银行的问题存在分歧

**出现新分歧**

周二欧盟财长讨论了一项银行“自救”提议。该提议将确定银行倒闭时分担损失的次序，即首先由银行股东承担损失，然后分别是非优先债券持有人、优先债券持有人，最终是大储户。

亚斯穆森、以及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔主张让大储户最后承担损失，即存款金额在10万欧元以上的账户。

“在其他债权人承担损失之后，才能轮到大储户...”巴尼尔对欧盟财长说.

巴尼尔和亚斯穆森认为，这个规定不会增加银行的成本。银行依靠储户为其经营活动筹措资金。

“首先应当由股东承受损失，其次是所有银行非优先债券持有人，然后是无担保的优先债券持有人，没有投保的储户排在最后，”亚斯穆森表示。

“这意味着我们要建立明确的储户优待政策，这也包括在任何情况下，10万欧元以下的储户都会受到保护。”

但财长们就这一点，以及各成员国能获得多大灵活性使本国银行储户免受损失方面看法不一。

法国财长莫斯可维西表示，他反对向无担保的储户一概适用优待政策，但赞同采用“假定先排除在自救之外”的做法。

其他国家则有不同看法，西班牙表示存款应当受到保护，卢森堡也采取相似立场.(完)