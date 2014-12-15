欧洲金融：ECB初步同意13家银行的资本补充方案--央行发言人

路透法兰克福12月12日 - 欧洲央行(ECB)周五表示，初步同意13家银行补充资本缺口的方案。这些银行在ECB具有里程碑意义的银行业检查中发现存在资本漏洞，这也标志着相关检查工作即将结束。

“今天监管委员会批准了存在资本缺口银行的最后一套资本方案，”发言人在拟好的声明中说，并表示方案将提交ECB管理委员会最终批准。

“批准之后，这13家存在资本缺口的银行将有六或九个月时间(取决于所在地区)实施方案，弥补资金缺口。”该发言人称。

10月时，在ECB的检查中欧元区约五分之一的大银行未能过关，不过之后多数已经补充了资本。

检查的结果好于预期，ECB发现意大利、塞浦路斯和希腊等国的问题最严重。此后ECB确定这些银行的资本缺口已经大体弥补，剩余的资本缺口只有100亿欧元。

意大利面临的挑战最大，九家银行被发现存在资本缺口，现在还有两家需要补充资本。

去年底时，欧元区130家大银行中有25家未通过检查，总资本缺口为250亿欧元。今年12家银行已经筹集了150亿欧元弥补漏洞。(完)