更新版-欧洲金融: 银行向ECB偿还1,372亿欧元贷款,高于预期

美国债市：特朗普评论和地缘政治忧虑将美债收益率压至五个月低位

* 美债收益率曲线为11月以来最平 * 指标美债收益率录得2016年1月以来最大周线跌幅 路透纽约4月13日 - 美债收益率周四下跌，指标公债收益率触及近五 个月低位，因美国总统特朗普支持低利率的评论助涨了债市在地缘政治忧 虑带动下的升势。 在耶稣受难日假期前，美国公债市场周四提前至1800 GMT收盘。 特朗普在接受《华尔街日报》采访时称，他支持低利率。他还称喜欢 并支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦。叶伦主席本届任期到 明年结束。特朗普在总统竞选阶段对叶伦主席持批评态度。 “避险资金涌入债市，因为有许多地缘政治风险。然后是特朗普支持 低利率的评论，现在他可能会让叶伦留任，”R.W. Pressprich & Co美国 政府和机构交易负责人Larry Milstein称。 本周，美国10年期公债收益率 下跌14个基点，为2016年1 月以来的最大周线跌幅，两年期和10年期公债收益率差缩至不到103个基 点，为11月9日特朗普胜选以来的最小。